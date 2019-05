È morto, all'età di 78 anni, Gianni De Michelis. Nato a Venezia il 26 novembre del 1940, era malato da tempo. Deputato socialista dal 1976 al 1993, fu più volte ministro (FOTOSTORY). De Michelis guidò il dicastero delle Partecipazioni statali nel secondo governo Cossiga e nel governo Forlani, poi venne riconfermato con lo stesso ruolo nei governi Spadolini e nel V governo Fanfani. Successivamente fu ministro del Lavoro e della Previdenza sociale durante i due governi presieduti da Craxi. Con De Mita, De Michelis fu vice presidente del Consiglio e durante il VI governo Andreotti ministro degli Affari esteri. I funerali si terranno nel capoluogo veneto in forma strettamente privata.

Il peggioramento delle condizioni di salute

De Michelis era ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Venezia, per il peggioramento delle condizioni generali di salute. Lo riferisce Nereo Laroni, ex deputato socialista ed ex sindaco di Venezia. L'ex ministro non riusciva più ad alimentarsi ed era stato necessario il ricovero. "Ero stato a trovarlo a casa l'ultima volta una quindicina di giorni fa - ha detto Laroni - e purtroppo non era più cosciente"

Il debutto da consigliere e assessore a Venezia

Il suo debutto in politica risale al 1964 quando venne eletto consigliere comunale di Venezia, poi gli venne assegnata la delega di assessore all'Urbanistica. Nel 1969 divenne componente della direzione socialista e poi responsabile nazionale dell'organizzazione del partito.

