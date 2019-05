La primavera può attendere. Per il weekend è in arrivo un nuovo ciclone freddo proveniente dal Nord Europa. Sabato 11 maggio sono attesi temporali anche forti al Nord, mentre domenica tocca al Centro-Sud. Sempre domenica, è previsto un generale calo delle temperature e venti localmente forti. Il tempo sarà instabile e fresco anche la prossima settimana, in particolare sulle regioni adriatiche, al Sud e a tratti al Nordest (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Al Nord, le previsioni meteo per sabato parlano di rovesci e temporali sparsi dalle Alpi alle pianure, specie lombardo-venete ed emiliane. Neve dai 1.800 metri. I fenomeni interesseranno prima Alpi e Prealpi, estendendosi poi a Valpadana e Liguria tra pomeriggio e sera. Potranno risultare, spiegano gli esperti, localmente intensi e accompagnati da grandine e forti raffiche di vento, specie su Lombardia, Triveneto e poi anche Emilia-Romagna. Le temperature dovrebbero essere in rialzo, con massime tra 19 e 23 gradi. A Milano termometro tra 13 e 23 gradi, ma non dovrebbe esserci pioggia. A Torino temperature tra 10 e 24 gradi e cielo sereno o poco nuvoloso.

Stato di Attenzione in Veneto

Discorso a parte per il Veneto. Le previsioni elaborate da Arpav indicano precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale anche intenso, soprattutto tra le ore centrali di sabato e il pomeriggio di domenica 12 maggio. Alla luce di questo quadro, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile della Regione ha dichiarato lo stato di Attenzione per criticità idrogeologica su tutto il territorio - ad esclusione del bacino idrografico "Alto Piave", in provincia di Belluno - e lo stato di Attenzione per vento forte sulle zone montane, pedemontane e costiere.

Le previsioni al Centro

Passando al Centro Italia, nella giornata di sabato è previsto tempo poco o parzialmente nuvoloso. In serata, però, è atteso un peggioramento a partire dalla Toscana con piogge in intensificazione. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 23 gradi. A Roma il termometro oscillerà tra 12 e 21 gradi e il cielo sarà poco velato. Cielo più nuvoloso, invece, a Firenze, con temperature tra 12 e 20 gradi.

Le previsioni al Sud

Sarà un sabato in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, infine, al Sud. In serata nubi in aumento in Campania, con prime piogge nella notte. Temperature stabili, con massime tra 20 e 23 gradi. A Napoli previsto cielo sereno e temperature tra 14 e 19 gradi. Cielo sereno anche a Palermo, con il termometro che segnerà tra i 15 e i 22 gradi.