Sconti sui biglietti di aerei e navi per chi viaggerà per votare il prossimo 26 maggio, quando sono previstele elezioni Europee, quelle regionali in Piemonte e quelle amministrative in 3.800 comuni. Alitalia e Tirrenia offrono infatti tariffe agevolate per l’appuntamento elettorale (LO SPECIALE ELEZIONI).

Lo sconto di Alitalia

In particolare, chi viaggia con Alitalia potrà usufruire di uno sconto per un volo nazionale - andata e ritorno - utilizzato per raggiungere la sede del seggio elettorale. Come precisa la compagnia sul suo sito, anche in questa occasione è stata rinnovata la convenzione stipulata con il ministero dell’Interno che punta a facilitare l’esercizio del diritto di voto. Lo sconto, che non si aggiunge ad altre agevolazioni già in vigore e non si applica ai voli in codeshare, "è pari a €40,00 applicabile sulla tariffa del biglietto andata e ritorno, se superiore a €40,00, escluse le tasse e i supplementi", spiega Alitalia. Lo sconto può essere utilizzato esclusivamente per prenotazioni di un solo passeggero adulto. I viaggiatori interessati possono acquistare il biglietto fino al 26 maggio, per partire tra il 18 maggio e il 26 maggio. Il rientro, invece, è possibile dal 26 maggio al 2 giugno. "Al momento del check-in e dell’imbarco", precisa Alitalia, "al passeggero verrà semplicemente chiesto di esibire la propria tessera elettorale. Qualora l’elettore ne sia sprovvisto per il viaggio di andata, sarà necessario sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva da presentare al personale di scalo". Al ritorno, prosegue la nota, "il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale regolarmente timbrata e datata dalla Sezione Elettorale, dimostrando così l’avvenuta votazione".

Gli sconti di Tirrenia e Caronte

Per Tirrenia, come precisato dalla compagnia, la validità per l'emissione dei biglietti definitivi decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente a quello della chiusura dei seggi e, per il viaggio di ritorno, fino alle ore 24 del decimo giorno a partire dal giorno di votazione. La Società Compagnia Italiana di Navigazione spa (che effettua il servizio pubblico di collegamento con la Sardegna, la Sicilia e le Isole Tremiti) applicherà la tariffa agevolata che prevede la riduzione del 60% del nolo passeggeri della sola "tariffa ordinaria". Nel caso di elettori cha abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, si applicherà la "tariffa residenti", a eccezione dei casi in cui la tariffa “elettori” risultasse più vantaggiosa, come specificato sul sito del ministero dell'Interno. Analoga direttiva della Regione Siciliana - assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - alla società Caronte & Tourist Isole Minori spa (che assicura il servizio pubblico di linea tra la Sicilia e le sue isole minori), per le agevolazioni di viaggio in occasione della tornata elettorale.