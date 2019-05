Elezioni, sconto sui biglietti dei treni Trenitalia e Italo per raggiungere i seggi

In occasione della tornata elettorale del 26 maggio, che prevede le elezioni Europee, quelle regionali in Piemonte e quelle amministrative in 3.800 comuni, Trenitalia e Italo prevedono sconti e tariffe agevolate dedicati a chi si trova lontano dal proprio Comune di residenza e deve mettersi in viaggio per votare. Ecco le offerte per gli elettori fuori sede che devono tornare nella propria città in treno.

Gli sconti di Trenitalia

Per quanto riguarda Trenitalia, le riduzioni sono valide per viaggi di andata e ritorno in seconda classe per tutti i treni nazionali e per il livello “Standard” dei Frecciarossa. Lo sconto è del 70% del prezzo base per i convogli di media e lunga percorrenza nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte) e del 60% per i treni regionali. Il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 17 maggio 2019 e quello di ritorno non oltre il 5 giugno. Per poter usufruire delle tariffe agevolate, bisognerà esibire al momento dell’acquisto, oltre al documento di identità, la tessera elettorale e il timbro che dimostri l’avvenuta votazione per il viaggio di ritorno. È prevista anche una tariffa speciale “Italian elector” per viaggi internazionali da e per l'Italia sui treni Eurocity Italia-Svizzera. Nel caso si debba votare anche per le elezioni amministrative e sia necessario il turno di ballottaggio, il giorno 9 giugno 2019, il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 31 maggio 2019 e quello di ritorno oltre il 19 giugno 2019.

Gli sconti di Italo

La riduzione offerta da Italo è del 60% su tariffe Flex o Economy, per viaggiare in una data compresa tra il 17 e il 26 maggio in ambiente Smart o Comfort. Il viaggio di ritorno invece deve avvenire in una data compresa tra il 26 maggio e il 5 giugno. Il biglietto è acquistabile dal 30 aprile al 26 maggio. Per acquistare il biglietto con la tariffa agevolata, occorre cliccare sul pulsante apposito presente nella pagina dedicata sul sito di Italo, “acquista con sconto elezioni”, e poi scegliere tratta e data di viaggio. Infine bisogna selezionare una delle due tariffe abbinate allo sconto e procedere con la prenotazione come di consueto. Il viaggiatore che torna nella propria città di residenza per votare dovrà portare a bordo anche la tessera elettorale e, anche in questo caso, per il viaggio di ritorno dovrà esibire la tessera elettorale con il timbro dell’avvenuta votazione.