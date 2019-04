Un barcone con circa 90 persone a bordo è stato intercettato mentre si dirigeva verso le coste siciliane: sono intervenute una motovedetta della Guardia di finanza e una della Guardia costiera, che hanno trasportato i profughi a Lampedusa. L'operazione non viene considerata di soccorso. Immediata la reazione del ministro dell’Interno Matteo Salvini: "In Italia si entra rispettando le regole". Poi assicura che Viminale è già al lavoro per espellere i profughi: "Siamo già al lavoro - aggiunge - affinché i 90 clandestini arrivati a Lampedusa vengano rispediti a casa loro nelle prossime ore".

Ieri sono morte otto persone

Solo ieri altri otto profughi sono morti in mare e venti, su un gommone in difficoltà davanti alle coste della Libia, sono stati raggiunti dalla Guardia costiera libica, che li ha riportati indietro. Alarm Phone che aveva reso noto l’audio con la loro disperata richiesta d’aiuto, ha poi parlato di un “respingimento illegale e disumano". "Le 20 persone saranno riportate in una zona di guerra da una milizia finanziata dall’Ue - ha scritto su Twitter -. È una vergogna” che avviene “nell'indifferenza generale".