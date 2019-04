È stata riaperta con 15 giorni di anticipo la strada provinciale 227 tra Santa Margherita e Portofino, devastata dalla mareggiata dello scorso 29 ottobre. Alle 11.30 di questa mattina è stato tagliato il nastro nei pressi della località Cervara, proprio vicino alla voragine di 800 metri cubi provocata dalla violenza delle onde. La riapertura “è un esempio di efficacia, di buona politica, di buona collaborazione e di voglia di rinascita di questa regione”, ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti. A festeggiare l’evento, anche un corteo di circa mille bambini delle scuole dei Comuni di Santa Margherita, Portofino e Rapallo: tutti indossano una maglietta bianca con la scritta "Primavera del Tigullio".

Strada percorribile da domani

La strada sarà percorribile da domani con senso unico alternato. "Quello che abbiamo fatto è un esempio che in Liguria le promesse si mantengono e credo che mantenere le promesse e dimostrare la capacità di compiere questi interventi sia un ottimo modo per avvicinare i cittadini alla politica", ha ricordato Toti. Oltre ai sindaci dei tre Comuni, presente alla cerimonia anche il sindaco della Città metropolitana, Marco Bucci.

Tratto ripristinato in poco meno di 160 giorni

Per ripristinare la strada ci sono voluti poco meno di 160 giorni. Il tratto crollato era lungo 120 metri e per ripristinarlo sono stati impegnati oltre 2,7 milioni di euro, di cui 1 milione proveniente dalle accise regionali e il resto da fondi europei e della struttura commissariale per l'emergenza. Sono state usate 5.000 tonnellate di massi, 1.200 metri cubi di calcestruzzo, 1.000 metri quadrati di rete metallica.

La festa a Portofino

Per celebrare la riapertura, oggi è stata anche organizzata una festa nella piazzetta di Portofino, per 3.200 persone. Un servizio di sicurezza conterà i presenti e a mano a mano che alcuni lasceranno l'area, altri saranno ammessi nello stesso numero. Per accogliere i bambini in corteo sono stati organizzati diversi giochi. Mentre nel pomeriggio, chiusura della festa con un concerto a cui partecipano Mahmood, Mario Biondi, Anna Tatangelo, Noemi, il Volo ed Elodie.