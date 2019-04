Adescata sul web e violentata a Milano: arrestati quattro ventenni

Quattro ventenni sono stati arrestati a Milano con l’accusa di aver violentato una ragazza la notte prima delle vigilia di Natale, a fine dicembre 2018. Come riporta il Corriere della Sera, i presunti aggressori sono tutti italiani, dai 20 ai 29 anni, e quella notte avevano bevuto e assunto droga. La violenza sulla giovane è scattata quando è rimasta sola con il gruppo ed è stata ripresa con un telefonino.

La donna è ancora sotto choc

La ragazza aveva conosciuto uno dei quattro ventenni sui social network. A poco più di tre mesi dall’aggressione, la vittima è ancora sotto choc e, per questo motivo, non sono stati diffusi particolari che possano portare alla sua identificazione. I fatti sarebbero avvenuti durante la serata del 23 dicembre, in un Comune nel primo hinterland milanese dove vivono anche i presunti stupratori che hanno filmato la violenza con il telefonino. Il filmato è stato trovato dagli inquirenti sul cellulare di uno dei quattro che ora si trovano in custodia cautelare in carcere.