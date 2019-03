Michele Bravi rompe il lungo silenzio seguito al grave incidente dello scorso novembre nel quale è rimasto coinvolo e in cui ha perso la vita una donna. Il cantante è riapparso sui social (Twitter e Instagram) con un post in cui scrive: “Ciao. Sto cercando di costruire piano piano la realtà. Vi voglio bene”. Dopo l'incidente Bravi aveva annullato alcuni concerti e si era ritirato dalla scena, rimanendo anche inattivo sui social.

Il supporto dei fan

Immediata la reazione dei fan che hanno ritwittato il cinguettio e risposto alle poche parole del cantante. Il suo nome, in pochi minuti, è diventato trending topic su Twitter. Tanti i messaggi di affetto e di supporto, tutti dello stesso tenore: "Non mollare", "ti aspettiamo", "quando sarai pronto a tornare, ci troverai nello stesso posto".

L'incidente e il silenzio



Bravi lo scorso 22 novembre era alla guida della sua auto e stava facendo inversione di marcia in via Chinotto, a Milano, quando si è scontrato con la moto che proveniva in senso opposto. Bravi si è fermato a prestare i primi soccorsi ma la donna in sella al ciclomotore è deceduta all’ospedale San Carlo circa un’ora dopo l’incidente. Attraverso il suo legale, il cantante aveva espresso il suo "profondo dolore per quanto accaduto", annullando tutti i suoi impegni. E nei giorni successivi aveva detto: "Ho bisogno di fare un passo indietro, lasciare che chi di dovere possa fare il proprio lavoro senza interferenze. Il silenzio è la forma di rispetto a cui affido tutti i miei pensieri”. Gli inquirenti stanno ancora valutando in che modo chiudere le indagini in relazione alla posizione di Bravi, dopo che la Procura di Milano ha deciso di disporre una consulenza cinematica per ricostruire l'incidente.