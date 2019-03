Al via questa mattina nelle scuole l’ultima simulazione della prima prova scritta di Italiano, in vista della maturità che gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori dovranno sostenere a giugno. Il prossimo 2 aprile, invece, in calendario la pubblicazione di esempi di tracce per la seconda prova scritta. Le simulazioni fanno parte di un pacchetto di azioni voluto dal ministro dell'Istruzione Marco Bussetti per accompagnare scuole, studenti e docenti verso il nuovo Esame di Stato così come è stato ridisegnato. I maturandi devono produrre un elaborato scegliendo tra sette tracce riferite a tre tipologie di prove. Ecco le tracce e gli autori scelti dal ministero. Le simulazioni sono disponibili sul sito del Miur.

Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

Una delle tracce dell'analisi del testo chiede agli studenti di analizzare e interpretare un brano de Il Fu Mattia Pascal di Pirandello. Agli studenti il Miur chiede di analizzare il brano, trovarne le figure retoriche ed esplicitare i temi cari a Pirandello citati nello stralcio. Chiede inoltre di dare un'interpretazione della frase conclusiva. La seconda traccia dell'analisi del testo è su un brano poetico, precisamente L'agave sullo scoglio di Eugenio Montale. Il brano fa parte della raccolta Ossi di seppia, pubblicata nel 1925.

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo

Una prima traccia prevede la produzione di un testo argomentativo prendendo spunto da Il marketing del Made in Italy di Selena Pellegrini. La seconda è invece un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, del 14 novembre 2018. L’ultima è l’articolo L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, di Paolo Rumuzi, pubblicato sempre nel novembre 2018.

Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità

Per questa tipologia si può scegliere tra una citazione tratta da un articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, che presenta una riflessione sui temi del racconto e del viaggio, e un testo sulla nostalgia di Eugenio Borgna, psichiatra e docente.