Un'esplosione si è verificata intorno alle 21 in una villetta a due piani a Frascati, vicino a Roma. Secondo un primo bilancio dei vigili del fuoco, due persone sono morte e una terza è rimasta ferita.



Da quanto si apprende da fonti dei carabinieri, le vittime sono un 51enne e il figlio di 21 anni. La persona ferita è una 47enne, moglie e madre delle vittime, la quale non sarebbe in gravi condizioni, ed è stata soccorsa dal 118. Un altro figlio di 17 anni non sarebbe stato in casa al momento dell'esplosione.



Tra le ipotesi, quella di una fuga di gas.