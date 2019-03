Torna a splendere il bel tempo quasi ovunque nella giornata di venerdì 15 marzo. Al Nord sole su gran parte delle regioni, ad eccezione di alcune residue nevicate. Sereno al Centro, cieli coperti solamente su Sardegna e Toscana. Al Sud nuvoloso sul nord della Sicilia e in Calabria, con qualche rovescio in mattinata. Le temperature tornano primaverili, in rialzo in tutta la Penisola.

Le previsioni al Nord

Al Nord residue nevicate su Alpi confinali, Alto Adige e Dolomiti venete dai 900-1.300 metri di altezza, in assorbimento diurno. Bel tempo altrove con occasionali velature. Temperature in rialzo, massime tra 17 e 20 gradi. Sereno a Milano, con una massima di 22 gradi. Sole anche a Torino, dove il termometro può arrivare fino a 19 gradi.

Le previsioni al Centro

Al Centro qualche addensamento sterile su Sardegna e Toscana. Buono altrove, salvo locali velature in transito in giornata. Temperature in rialzo, massime tra 15 e 19 gradi. Bel tempo con qualche nuvola passeggera a Firenze, dove è prevista una massima di 18 gradi. Soleggiato a Roma, con massima di 19 gradi.

Le previsioni al Sud

Al Sud nuvoloso su nord Sicilia e Calabria tirrenica con piogge sparse in attenuazione in giornata. Altrove poco nuvoloso. Temperature stabili, massime tra 13 e 16 gradi. Cielo terso a Napoli, dove è prevista una temperatura massima di 15 gradi. Qualche nuvola a Palermo: anche qui si registra una massima di 15 gradi.