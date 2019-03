È diventata virale la gaffe di Lorella Cuccarini durante la trasmissione Otto e mezzo. Rispondendo a una domanda sulla politica, la soubrette ha detto: "Non votavamo veramente per le Politiche da quanto? 10 anni?”. Una frase che non teneva conto del fatto che l'ultima volta in cui si è andati al voto prima delle elezioni del 2018 è stata nel 2013 e che in Italia si vota ogni cinque anni. Immancabili le ironie in Rete e, ancora una volta, lo sfottò di Heather Parisi, che su Twitter ha punzecchiato la collega: "E così dopo la ballerina sovranista, la ballerina 'maître à penser'. In verità sempre più 'maître' e sempre meno 'penser'" (nel tweet ha scritto, sbagliando, "pensere" invece di "penser", ndr).

L'altra frecciata di Heather Parisi a Lorella Cuccarini



Non è la prima volta che Heather Parisi rivolge una frecciata alla collega-rivale. “Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d'étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste", aveva scritto sempre su Twitter Heather Paris riferendosi a un’intervista in cui Lorella Cuccarini difendeva diverse posizioni e argomenti cari ai politici “sovranisti”.