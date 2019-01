“Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d'étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste”. Il piccato tweet è firmato da Heather Parisi e si rivolge alla collega-rivale Lorella Cuccarini. La critica è arrivata dopo che la soubrette “più amata dagli italiani” ha rilasciato un’intervista in cui difende diverse posizioni e argomenti cari ai politici “sovranisti”. Il post è diventato virale in breve tempo, con oltre tremila like.

L’intervista “sovranista”

Nell’intervista in questione, rilasciata al settimanale Oggi, Cuccarini ha parlato di diversi temi: dalla disoccupazione, alla situazione di austerity del nostro Paese e l’Europa che detta regole “a casa nostra”, fino alla questione migranti con un attacco a Papa Francesco: “Sarebbe bello che il Pontefice si esprimesse anche su altre situazioni, oltre che sui migranti”. Tutte questioni su cui non ha mancato di difendere la propria opinione “sovranista”, vicina a quella di Matteo Salvini, e il suo sostegno al governo gialloverde.

Le critiche di Alba Parietti

Oltre alla critica ricevuta dalla collega ballerina (con cui già in passato c’erano stati scontri e dissapori), in giornata anche Alba Parietti si è scagliata contro la showgirl. “Non sapevo si occupasse di politica, vorrei un confronto con Lorella per capire che cosa trova di sinistra in quello che fa Salvini”, ha detto in un’intervista radiofonica Parietti, riferendosi a una frase della Cuccarini secondo cui “questo governo ha fatto più cose di sinistra degli altri”.