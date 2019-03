Le 10 app indispensabili per viaggiare

Le informazioni necessarie per pianificare un viaggio sono tante: dal costo dei voli, alla scelta dell'albergo fino ai principali luoghi di interesse da visitare. In questo senso, la tecnologia può dare un contributo significativo. Da TripAdvisor ad Airbnb passando per Google Maps, ecco allora le app indispensabili da scaricare prima di partire.

TripAdvisor

Quando si tratta di app indispensabili per viaggiare, non si può non citare TripAdvisor. Scaricabile sia per ambienti iOs che Android, questo software è in grado di esaminare rapidamente milioni di recensioni, immagini e video relativi a tutto ciò che riguarda il viaggio: ristoranti, hotel, compagnie aeree e luoghi di interesse della destinazione scelta.



TripCase

TripCase è una app per la gestione dei viaggi: organizza tutte le tappe e le attività in un itinerario ottimizzato. È possibile, quindi, utilizzando una sola applicazione, prenotare voli, hotel o anche noleggiare un'auto. Disponibile sia per iOs che Android, è l'ideale se si vogliono tenere sotto controllo tutti i dettagli di un viaggio su un'unica piattaforma.

Hotel Tonight

Per visualizzare e sfruttare le offerte last minute più convenienti messe a disposizione dagli alberghi, una app piuttosto utile è Hotel Tonight. La banca dati del software mette a disposizione dell'utente oltre 15 mila hotel di 35 Paesi diversi. Scaricabile sia su sistema operativo iOs che Android, Hotel Tonight offre una lista delle migliori offerte presenti sul mercato in base ai criteri di ricerca inseriti.



Airbnb

Tra le applicazioni più note quando si parla di viaggi c'è poi Airbnb che offre la possibilità di pernottare in case vacanze e appartamenti in affitto in giro per il mondo. L'utente ha a disposizione un'ampia gamma di scelta tra i quattro milioni di case vacanze in 191 Paesi diversi. Anche Airbnb è disponibile sia per Android che ambienti Apple.



Dark Sky

Le previsioni meteo sono un'altra informazione molto importante quando si è in partenza e, in questo senso, può essere d'aiuto Dark Sky, un'app di geolocalizzazione utilizzabile per monitorare le condizioni atmosferiche in tutto il mondo. Uno dei punti di forza di questo software, scaricabile sia da playstore di Google che Apple store, è la capacità di aggiornare le previsioni in tempo reale minuto per minuto.



Google Maps

Indispensabile è anche Google Maps che contiene la mappe aggiornata di oltre 220 paesi e territori nonché milioni di attività e luoghi. Questa app fornisce aggiornamenti in tempo reale sul traffico e il trasporto pubblico, oltre che informazioni su ristoranti, bar e altri luoghi di interesse. L'applicazione è disponibile anche sull'Apple store.



Mobile Passport

Mobile Passport velocizza le procedure burocratiche per entrare negli Stati Uniti. Questa applicazione consente ai titolari di passaporti statunitensi e canadesi di inviare le informazioni per il controllo passaporti direttamente dal proprio dispositivo mobile (sia iOs che Android), sostituendo così la compilazione del tradizionale modulo cartaceo di dichiarazione richiesto a tutti i viaggiatori che entrano negli Stati Uniti.



FlightAware

FlightAware consente di monitorare in tempo reale le condizioni del traffico aeroportuale, inclusi aerei privati e charter. L'app mostra i percorsi dei voli con aggiornamenti su atterraggi e decolli. Queste funzioni possono essere utili se si sta monitorando lo stato di volo di qualcun'altro o si vogliono tenere sotto controllo le proprie coincidenze aeree. L'applicazione è disponibile sia per ambienti iOs che Android.

Hopper

Hopper è una sorta di agente di viaggio virtuale che consente di prenotare un volo alla tariffa più conveniente. Per il momento l'applicazione è disponibile solo in lingua inglese, ma è scaricabile sia da playstore di Google che Apple store.

Kayak

Anche Kayak è un'applicazione che consente di pianificare tutti i dettagli di un viaggio attraverso una sola piattaforma: voli, hotel e auto a noleggio. Questa app, inoltre, ha un "alert" che invia notifiche quando cambiano i prezzi degli aerei. Disponibile sia su Google play che Apple store.