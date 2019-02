L'incendio sul Monte Serra, che ieri si era esteso per circa 180 ettari di pineta nel Pisano, è stato "circoscritto" dai vigili del fuoco. Resta sotto controllo la zona di Sillano, in provincia di Lucca. Le fiamme al momento coinvolgono 100 ettari di bosco e fino a questa mattina sono state impiegate circa 25 squadre costituite da operai forestali e volontari del Coordinamento volontariato toscano (Cvt). Sono attivi anche due canadair e due elicotteri regionali.

Monitorata l’area del Sillano

Al momento la zona di Sillano, coda dell'incendio che sta interessando il Monte Serra, a Vicopisano, è l'area maggiormente tenuta sotto controllo con azioni di controfuoco per evitare che possa interessare il centro abitato.

In volo mezzi aerei per completare spegnimento

I vigili del fuoco stanno operando sul posto anche con i mezzi aerei per completare la fase di spegnimento e proseguire con le azioni di bonifica di tutta l'area interessata ed estesa per almeno 180 ettari. Oltre ai due canadair e a due elicotteri della Regione, è in arrivo un terzo elicottero dei vigili del fuoco in arrivo da Cecina, in provincia di Livorno.

Ieri fiamme anche in Garfagnana e a Santa Maria a Monte

Altri due roghi, nella giornata di ieri, si erano sviluppati in Garfagnana, in provincia di Lucca, e a Santa Maria a Monte, nel Pisano. Già in serata i vigili del fuoco hanno affermato che le fiamme a Santa Maria a Monte erano sotto controllo. L'incendio era ad alcuni chilometri di distanza dai fronti di fuoco sul versante di Buti del Monte Serra e non è ancora chiaro se si tratti di un evento collegato a quel rogo o se invece le fiamme abbiano un'origine diversa.