San Ferdinando, nuovo incendio nella baraccopoli: un morto

Un incendio è scoppiato la notte scorsa nella baraccopoli di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro, dove vivono centinaia di migranti. Il rogo ha provocato una vittima e distrutto una ventina di baracche. La tensione nel campo è salita e chi da anni chiede soluzioni abitative alternative è pronto a dare vita a un corteo di protesta fino a San Ferdinando, ma al momento non si sono registrati problemi. Intanto il prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, ha convocato una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

All’origine forse un fuoco per scaldarsi

All’origine dell’incendio potrebbe esserci uno dei tanti fuochi accesi dai migranti per riscaldarsi: l’ipotesi emersa dai primi accertamenti, compiuti dagli investigatori di polizia e carabinieri, è quella di una scintilla che avrebbe provocato le fiamme che poi si sono rapidamente propagate tra le baracche fatte di materiale infiammabile come legno e plastica.

La vittima non è stata identificata

Al momento non è stata resa nota l'identità della vittima e le operazioni per la sua identificazione sono in corso ma, secondo le prime notizie raccolte dagli investigatori, potrebbe essere un 35enne di nazionalità senegalese.

I precedenti

L’incendio di stanotte è solo l’ultimo di una serie di casi avvenuti a San Ferdinando. Lo scorso 1 dicembre un 18enne proveniente dal Gambia, Souaro Jaiteh, è morto in un incendio scoppiato nella tendopoli a causa di un fuoco acceso in una delle abitazioni di fortuna contro il freddo. Il 27 gennaio 2018, invece, un rogo di origine dolosa distrusse circa 200 baracche e provocò la morte di una 26enne nigeriana, Becky Moses, e l’ustione grave di un'altra donna di 27 anni. La polizia poi nell’aprile 2018 arrestò una donna nigeriana accusata di essere la mandante del rogo: avrebbe commissionato l'incendio ad alcuni connazionali per vendicarsi di una 25enne che sospettava avere una relazione con il suo ex convivente. In precedenza, altri incendi si erano sviluppati nella tendopoli nel dicembre 2017 e nel luglio 2017, senza provocare vittime.

