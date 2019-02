Incendio in una palazzina di Via Volta a Milano. Come mostrano le immagini, un appartamento di una palazzina di 5 piani (al primo piano c’è un negozio) è in balia delle fiamme. Non si hanno notizie di feriti.

Sul posto ci sono 7 macchine dei Vigili del Fuoco e un’ambulanza della Croce Bianca. Non si sa ancora se l’appartamento sia abitato e se qualcuno fosse in casa quando è divampato l’incendio. Le fiamme sono alte, i vetri delle finestre sono esplosi. I vigili stanno evacuando la via, sempre molto affollata per la presenza di bar e ristoranti.

