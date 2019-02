Un uomo di 39 anni è stata investito dal tram 24 in corso di Porta Romana, a Milano, questa mattina intorno alle 9.30. L’uomo sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, la polizia locale, che sta ascoltando i testimoni oculari.



La dinamica dell'incidente è ancora in corso di valutazione: il pedone si trovava nei pressi della banchina e sarebbe stato colpito dal tram.



In una nota l'Atm, l'azienda dei trasporti di Milano, ha ha spiegato che, secondo le prime ricostruzioni, il pedone, che era sulla banchina divisoria, "avrebbe iniziato ad attraversare all’improvviso, lontano dalle strisce pedonali, proprio mentre sopraggiungeva il mezzo. Purtroppo l’impatto è stato inevitabile e il giovane è caduto. Si tratta di un ragazzo di origini srilankesi che è stato trasportato in codice rosso al Fatebenefratelli".

Data ultima modifica 11 febbraio 2019 ore 10:45