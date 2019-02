Manuel Bortuzzo, fermati due giovani accusati di tentato omicidio

"Siamo qui perché Manuel deve avere giustizia. Siamo distrutti. È stato un tragico errore". Hanno confessato i due ragazzi sospettati del ferimento della giovane promessa del nuoto di 19 anni (CHI È), che ha subito una lesione midollare completa e non potrà più tornare a camminare (IL PADRE: "NON HA PIANTO, È STATO FORTE"). Dopo l'interrogatorio in Questura, dove si sono presentati spontaneamente, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano sono stati posti in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio. A riferirlo il legale di uno dei due ragazzi, Alessandro De Federicis. A sparare, ha proseguito il difensore, sarebbe stato Marinelli mente Bazzano guidava lo scooter.

Il legale: "Sono molto provati"

"Non volevano colpire – ha detto ancora l’avvocato -, alla fine di una rissa in un locale avevano ricevuto delle minacce e temevano che delle persone si rifacessero sotto, quindi giravano in motorino con una pistola", che, secondo quanto hanno detto agli investigatori, "è stata ritrovata tempo fa in un campo e all'occorrenza utilizzata”. Avrebbero parlato anche di colpi esplosi alla cieca durante la marcia. Poi, ha proseguito il legale, hanno girato allo sbando, "sono 3 notti che non dormono, sono molto provati".