"Tante case e tante zone sono ancora sott'acqua per gli allagamenti, abbiamo bisogno di più forze, mezzi e uomini". E' l'appello di Claudia Muzic, sindaca di Argelato, comune della Bassa Bolognese, tra i più colpiti dalla piena del Reno. Oltre agli allagamenti, nella notte e nella prima mattinata si sono verificati anche una serie di blackout elettrici. Altro nodo da risolvere riguarda gli sfollati. Sono almeno 280 le persone che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni nella zona di Castel Maggiore, nella Bassa Bolognese, per l'esondazione del fiume (FOTO DALL'ALTO - VIDEO). Sono 10 in tutto le persone che ieri sono state ricoverate per un principio di ipotermia, tra cui sei carabinieri. Nelle zone colpite dagli allagamenti, sempre i carabinieri hanno programmato un servizio anti sciacallaggio per controllare abitazioni e capannoni. La Coldiretti ha lanciato un allarme per gli ingenti danni causati dall'esondazione e valuta la richiesta dello stato di calamità. Protesta anche Confagricoltura.

Protezione civile: "Aree allagate abbastanza ampie"

In Emilia rimangono "aree allagate abbastanza ampie" e ora "deve iniziare il percorso di assistenza ai cittadini che rientrano nelle case man mano che esce l'acqua", dice Maurizio Mainetti, direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, che è in Prefettura a Bologna per un briefing sulla situazione maltempo tra Dipartimento Protezione civile nazionale, Regione, Comuni interessati e Forze dell’ordine. "Dal punto di vista degli allagamenti la situazione è in risoluzione", la breccia sul Reno "è stata chiusa, l'acqua sta defluendo lentamente", aggiunge Mainetti. (LE PREVISIONI DI DOMENICA 3 FEBBRAIO).

La situazione ad Argelato

La sindaca di Argelato, che in queste ore sta incontrando la Protezione civile per fare un punto sulla situazione, sottolinea in un video su Facebook di aver bisogno "di molte più forze, di molti più uomini e di molti più mezzi perché la situazione ad Argelato è davvero emergenziale". Anche se, spiega ancora Claudia Muzic, "la viabilità principale si sta liberando, l'acqua sta defluendo e riapriamo man mano le strade". Inoltre "l'Enel sta intervenendo per la mancanza di elettricità".

La situazione a Castel Maggiore

A Castel Maggiore, dove ieri si è allagata un'area di circa 5 chilometri quadrati nella campagna tra passo Pioppe e Bondanello, Castiglia, Boschetto, si lavora per rendere percorribili le strade e in particolare via Lame, arteria importante per il collegamento con una vasta zona di pianura bolognese. Un tratto di circa cento metri di via Lame è stato devastato dall'esondazione.

Le strade chiuse

La piena ha allagato anche numerose strade provinciali: risultano ancora chiuse la Nuova Galliera e la Trasversale di pianura in alcuni tratti. È stata invece riaperta la Centese. Lo fa sapere la Città metropolitana di Bologna. Il bollettino raccomanda anche di prestare attenzione alle buche che si sono create nelle strade a causa degli allagamenti.

L'allarme di Coldiretti e Confagricoltura

Coldiretti intanto fa una prima stima dei danni: "Sono finiti sott'acqua centinaia di ettari di coltivazioni seminati a grano" e "risultano invasi dal fango anche terreni preparati per le bietole e il mais con l'esondazione del fiume Reno in Emilia". la presidente di Confagricoltura Emilia-Romagna, Eugenia Bergamaschi "non si può vivere e lavorare perennemente nell'emergenza. Gli enti territoriali responsabili della manutenzione della rete fluviale devono farsi un esame di coscienza: è inaccettabile un cantiere 'aperto' nei pressi dell'argine maestro di un fiume in pieno inverno". Secondo Confagricoltura infatti "pare vi fosse un cantiere in essere, peraltro di rilevanza strategica per la tenuta dell'argine".

Data ultima modifica 03 febbraio 2019 ore 13:00