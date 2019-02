"Mia moglie e i miei due figli sono rimasti 12 ore fermi in autostrada del Brennero, a una ventina di chilometri dal valico”. A raccontare, questa mattina, il caos e i disagi causati dalla neve in Alto Adige è Riccardo Del Bene, un infermiere che vive a Garmisch, in Germania: “In tutte quelle ore non hanno visto un lampeggiante, sia blu oppure giallo. Mi chiedo se dovevano morire in auto" (IL METEO - GLI AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO - PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO E IL MALTEMPO SEGUI IL LIVEBLOG).

“Venti ore per un tragitto da sei”

Del Bene ieri sera aspettava la moglie e i figli, una ragazza di 12 e il fratello di 15 anni, partiti da Pesaro alle 15. "Di solito - ha raccontato in mattinata l’infermiere - in sei ore sono qui. Dalle 20.48 sono rimasti fermi in coda sotto la neve", senza assistenza e "senza che nessuno rispondesse ai numeri di emergenza". Del Bene ha poi riferito che i suoi familiari sono arrivati a destinazione 20 ore dopo la partenza (alle 11 di questa mattina). "Sono provati, sfiniti", racconta.

Data ultima modifica 02 febbraio 2019 ore 12:56