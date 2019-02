Una sostanza tossica, verosimilmente detersivo, al posto di una cedrata. È quanto è stato somministrato questa mattina in un bar di Barberino Val d'Elsa, in provincia di Firenze, a un uomo di 34 anni, che ha accusato un malore subito dopo aver bevuto il bicchiere messo sul bancone dal barista. L’uomo è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale fiorentino di Careggi, dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata: secondo quanto si apprende, avrebbe riportato ustioni interne. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Avrebbe ingerito un forte detersivo

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Scandicci e della stazione di Tavarnelle Val di Pesa. Il contenitore della sostanza tossica è stato sequestrato dai militari che hanno limitato l'area per i successivi accertamenti tecnici a cui ha partecipato anche il personale specializzato del Nas di Firenze. Sulla sostanza ingerita una prima ipotesi fatta dai carabinieri è che verosimilmente possa trattarsi di un forte detersivo.