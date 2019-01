Maltempo, neve e gelo sul Centro-Nord. Disagi in Emilia e Toscana

Maltempo con neve, gelo e disagi in Italia nel pieno dei giorni della merla. Le precipitazioni nevose, già dalla notte, interessano soprattutto il Centro-Nord. Fiocchi abbondanti sono caduti su Emilia e Toscana: a Bologna si è registrato qualche disagio all'aeroporto Marconi per 15 voli che sono stati dirottati su altri scali o cancellati nella notte. La neve di questa mattina a Firenze e sulle colline intorno alla città si è trasformata in pioggia. All’aeroporto del capoluogo toscano alcuni voli sono stati cancellati per la nebbia (qui gli aggiornamenti). Fiocchi anche a bassa quota a Empoli (Firenze) e nei comuni limitrofi. Dalla prima mattinata nevica anche a Siena, dove oggi sono chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Anche in Piemonte è in arrivo la neve, e il comune di Asti ha deciso di chiudere le scuole venerdì e sabato per la nevicata prevista tra questa notte e venerdì (LE PREVISIONI).

A Bologna traffico rallentato, regolari i treni

Al momento la situazione in aeroporto è regolare, a parte qualche ritardo ai voli in partenza a causa delle necessarie operazioni di “de-icing” (scongelamento) degli aeromobili. Quanto alle strade, mezzi spargisale e spazzaneve sono stati impegnati per diverse ore per vie e strade principali, liberati anche gli ingressi di scuole e scuole materne. Al momento si verifica qualche rallentamento della circolazione per la presenza di ghiaccio. Treni regolari alla stazione Centrale di Bologna.

Neve anche ad Arezzo

Nessuna criticità nell'empolese, dove le scuole restano aperte. Imbiancati leggermente anche i tetti e i campi di Arezzo dove la neve ha continuato a cadere nelle prime ore del mattino seppur mista ad acqua. Nessun disagio per la circolazione. Sulle strade è codice giallo per il ghiaccio fino alle 23.59 di questa sera.

Neve a Siena e nella Val d’Orcia

A Siena resta alta l'allerta meteo. Il Comune raccomanda di mettersi in viaggio solo se necessario e solo con catene montate o pneumatici invernali. Fiocchi di neve stanno cadendo dalle prime ore dell'alba anche in Valdichiana, Val d'Orcia, Amiata. Per quanto riguarda l'emergenza neve i vigili del fuoco di Siena hanno effettuato 32 interventi a partire dalla giornata di ieri tra sgombero di strade, rimozione di piante e rami, incidenti stradali e soccorso a persone in difficoltà.