Neve in Valle d'Aosta, chiusa la Val Ferret

Nevica dalla serata di ieri in Valle d'Aosta. Le precipitazioni sono più intense nella zona nord occidentale, dove il pericolo valanghe è 4-forte (su una scala da 1 a 5 punti) mentre è 3-marcato sul resto del territorio. Proprio per questo è temporaneamente chiusa la Val Ferret, nel comune di Courmayeur, dove sono in vigore delle limitazioni anche per l'accesso alla Val Veny.

A Courmayeur si registrano oltre 40 centimetri di neve fresca; i quantitativi sono via via inferiori spostandosi a est, con i circa 20 centimetri nell'area di Cervinia. Dal pomeriggio, segnala l'ufficio meteo regionale, è prevista poi neve mista a pioggia in bassa Valle. Le temperature sono in aumento in media e alta montagna, stabili o in lieve calo nel fondovalle, con lo zero termico da 400 a 700 metri. È segnalato un "codice giallo" al traforo del Monte Bianco, per neve con "intensità debole o media e senza effetti sul deflusso del traffico". Chiuso invece, per i soli mezzi pesanti, il tunnel del Gran San Bernardo.