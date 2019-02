Usa, sono almeno 21 le vittime dell’ondata di gelo eccezionale

Salgono ad almeno 21 le vittime dell’ondata di gelo eccezionale che ha colpito il Midwest, negli Stati Uniti (LE FOTO). Lo riporta il New York Times. I venti sospinti dal vortice polare hanno portato a temperature percepite fino ai 40 gradi sotto lo zero, colpendo un’area dove vivono oltre 220 milioni di persone e creando enormi disagi soprattutto alla circolazione e al traffico aereo, con quasi tremila voli cancellati ed enormi ritardi accumulati.

Le regioni più colpite

Il Midwest, al confine col Canada, è la regione che ha affrontato la situazione più critica, soprattutto negli Stati del Michigan, del Minnesota e dell'Illinois, dove un inverno così non si ricordava da tempo e dove è scattata anche l'emergenza energetica, con gli appelli alla cittadinanza a non esagerare con l'uso del riscaldamento. A Chicago e Detroit il clima glaciale ha regalato uno spettacolo che non si vedeva da anni: tutto è ricoperto di ghiaccio e l'invito delle autorità locali è di non uscire assolutamente di casa e di non mettersi in strada se non per le emergenze. Chiuse scuole e uffici pubblici, anche in diverse aree della costa orientale degli Stati Uniti, col freddo record che ha attanagliato anche città come New York e Washington, ricoperte da una patina di ghiaccio (LE CASCATE DEL NIAGARA CONGELATE).

Brusca impennata delle temperature da lunedì

La morsa di freddo dovrebbe allentarsi nei prossimi giorni: i meteorologi prevedono una brusca impennata delle temperature. Proprio nelle zone più colpite dal gelo, la colonnina di mercurio arriverà a segnare livelli primaverili: a Chicago da lunedì le previsioni parlano di 23-26 gradi, mentre tra i 15 e i 18 gradi sono attesi nella Grande Mela e nella capitale Washington, accompagnati però dalla pioggia che si sostituirà alla neve. E 15 gradi sono previsti anche ad Atlanta, in Georgia, dove domenica sera è in programma l'evento sportivo dell'anno per gli statunitensi, il Super Bowl (TRUMP IRONIZZA SUL GLOBAL WARMING).