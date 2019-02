L’ondata di gelo che si è abbattuta sugli Stati Uniti in questi giorni sta colpendo soprattutto il Midwest, dove si sono registrate temperature polari, con il termometro che è sceso anche sotto i 30 gradi. A Chicago e Detroit il clima glaciale ha regalato un’immagine che non si vedeva da anni: tutto è ricoperto di ghiaccio, compreso il lago Michigan, su cui si affaccia la città, la più grande dello Stato dell’Illinois. Nel video pubblicato da Storyful si può vedere chiaramente l’effetto glaciazione causato dal "Polar vortex". Nel filmato sono immortalate le coste ghiacciate della penisola di Leelenau, a Glen Arbor, bagnata dal lago su cui sembra scorrere uno strato di ghiaccio (LE FOTO).

L’incredibile effetto nebbia

Ma questo non è l’unico insolito spettacolo che il lago, tra i cinque più grandi d’America, ha regalato ai tanti curiosi che hanno sfidato il freddo per venire ad ammirarlo. Come si può osservare in questo filmato qua sotto, pubblicato sempre da Storyful, dallo specchio d’acqua si alza una sorta di vapore. È un fenomeno noto come nebbia marina, che si verifica quando una corrente di aria fredda passa sopra l'acqua più calda. In questo caso, dato che le temperature a Chicago sono bassissime, anche l'acqua gelata del lago risulta comunque più mite dell'aria che le passa sopra (LE CASCATE DEL NIAGARA CONGELATE).