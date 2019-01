In Sicilia sarà presto inaugurato il primo parco giochi al mondo vietato agli smartphone. Stop a chat, internet e social network, pena una multa simbolica per finanziare iniziative di solidarietà. Un modo per riscoprire la socialità e l’interazione: l'idea è di un comitato di genitori di Balestrate, provincia di Palermo, che ha realizzato il progetto grazie a una raccolta fondi di enti pubblici e privati. Il parco sorgerà nell'atrio di una scuola elementare e sarà accessibile a tutti.

Il cronometro per riappropriarsi del tempo

Telefonini banditi, dunque, divieto di chattare, social e siti web off limits. All'ingresso un armadietto servirà a depositare qualsiasi strumento elettronico, mentre un cronometro conterà i minuti durante i quali il visitatore sarà rimasto libero dalla tecnologia e si sarà riappropriato del proprio tempo. La prima pietra verrà posta a giorni: il costo complessivo del progetto si aggira sugli 80mila euro. L'appello dei promotori: è ancora possibile effettuare donazioni.

I genitori: “Un modo per tornare a stare insieme”

Previsti alberi, pavimentazione con erbetta naturale, panchine e gazebo in legno, illuminazione a energia solare, giostre, scivoli e altalene accessibili a tutti e senza barriere architettoniche. "È un invito alla socialità - dicono i genitori che stanno curando il progetto - un modo per tornare a stare insieme, a dialogare, a essere presenti l'uno con l'altro. Ormai è normale ritrovarsi alla fermata dell'autobus, in casa, a una festa e accorgersi che intorno stanno tutti con lo sguardo calato verso un telefono. Vogliamo regalare un mondo nuovo e una nuova prospettiva soprattutto per i più piccoli". Una parte della pavimentazione sarà riservata ai giochi di una volta per avvicinare i bambini agli anziani. Il parco giochi ospiterà anche una raccolta fondi permanente che sarà alimentata dalle donazioni dei visitatori e dalle eventuali 'multe' che saranno inflitte a chi non rispetta le regole.