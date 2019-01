Il procuratore per i minorenni di Catania, Caterina Ajello, ha chiesto con una lettera ufficiale che vengano fatti sbarcare i minorenni che si trovano sulla nave Sea Watch 3, ferma al largo del porto di Siracusa dopo che il governo italiano ha ribadito il no all’accoglienza dei naufraghi a bordo (VIDEO). Da fonti investigative, si apprende che in totale sarebbero 13, di cui otto non accompagnati. La missiva è stata inviata ai ministri dell'Interno e delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini e Danilo Toninelli, e al presidente del tribunale per i minorenni di Catania, al procuratore generale di Catania e al prefetto di Siracusa. Ajello scrive di avere avuto notizia della presenza di minori a bordo della nave dall'ufficio del difensore dei diritti dei bambini di Siracusa, "minori soccorsi dalla citata nave in mare aperto".

“Va assicurata la tutela dei diritti dei minori”

"Tutto ciò premesso – si legge nella lettera - atteso che i suddetti minori si trovano in territorio dello Stato italiano e specificatamente nel distretto di competenza di questa procura della Repubblica per i minorenni, la tutela dei loro diritti deve essere assicurata". "Evidentemente tutti questi diritti vengono elusi a causa della permanenza dei suddetti minori a bordo della nave", aggiune poi Ajello, "poiché quantomeno non possono beneficiare di strutture di accoglienza idonee e sono costretti a permanere in una condizione di disagio sino a quando la situazione politica internazionale non sarà risolta, con grave violazione dei loro diritti". Il procuratore chiede quindi "che i minorenni extracomunitari a bordo della nave Sea Watch 3 possano sbarcare per essere collocati nelle apposite strutture per minori stranieri". La lettera per conoscenza è stata recapitata anche al comandante della capitaneria di Porto di Siracusa, all’autorità garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e all'ufficio del difensore dei diritti dei bambini presso il comune di Siracusa.

I migranti a bordo della Sea Watch da 47 giorni

I 47 migranti si trovano a bordo della Sea Watch da ormai sette giorni. Erano stati soccorsi il 19 gennaio scorso mentre si trovavano su un gommone in difficoltà, nelle acque internazionali a Nord di Zuwarah, in Libia. Subito era stato chiesto aiuto a Libia, Italia, Malta e Olanda, senza che però ci fosse alcuna risposta. L'ingresso della nave battente bandiera olandese in acque italiane, secondo quanto si apprende dalla Guardia Costiera italiana, è stato consentito a causa delle cattive condizioni meteo per garantire la sicurezza dei migranti e della stessa imbarcazione. La Sea Watch è affiancata da motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Il governo italiano ha però finora chiuso ad ogni ipotesi di aprire i porti: “Ci pensi l’Olanda”, tuonano Di Maio e Salvini.