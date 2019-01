La nave Sea Watch, a causa del maltempo, è entrata nelle acque territoriali italiane ed è ancorata ad un miglio a largo delle coste di Siracusa. Ma il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli ribadisce il no del governo all'accoglienza dei naufraghi a bordo. "Io fornisco anche un'alternativa: siccome sulla Sea Watch c'è una bandierina olandese che sventola e siccome non mi pare che gli olandesi abbiano ancora detto nulla, trovino la maniera migliore per prendersi in carico i migranti", ha detto Toninelli alla commemorazione delle vittime dell'incidente ferroviario di Pioltello.

L'ingresso di Sea Watch in acque italiane

L'ingresso di Sea Watch in acque italiane, secondo quanto si apprende dalla Guardia Costiera italiana, è stato consentito a causa delle cattive condizioni meteo per garantire la sicurezza dei 47 migranti soccorsi dalla ong che si trovano a bordo, ormai da 7 giorni, e della stessa imbarcazione. La Sea Watch è affiancata da motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza.

Il sostegno del sindaco di Lampedusa

"Accogliamo con gratitudine le parole del sindaco di Lampedusa, isola a cui siamo da tempo legati. Tuttavia nei giorni scorsi SeaWatch ha inviato alle autorità competenti molteplici richieste d'ingresso in porto che non hanno trovato accoglienza". Così la Sea Watch aveva risposto su Twitter al sindaco dell'isola siciliana, Salvatore Martello, che di fronte al maltempo ieri sera aveva offerto l'approdo alla nave con 47 migranti a bordo, da diversi giorni alla ricerca di un porto sicuro. Allegato al messaggio, la foto della mail del 23 gennaio inviata alle capitanerie di porto di Palermo, Porto Empedocle e Lampedusa, con la richiesta di un porto sicuro.

Il no di Salvini e Di Maio

Ieri Matteo Salvini era stato critico nei confronti di Sea Watch: "Ennesima provocazione in vista: dopo aver sostato per giorni in acque maltesi, la nave olandese Sea Watch 3 si sta dirigendo verso l'Italia. Ribadisco che la nostra linea non cambia, né cambierà. Nessuno sbarcherà in Italia”. E poi aveva scritto su Twitter: “Pronti a mandare medicine, viveri e ciò che dovesse servire ma i porti italiani sono e resteranno chiusi". Un no all'ingresso in acque italiane ribadito anche dall’altro vicepremier, Luigi Di Maio: la nave, che sta navigando verso la Sicilia, "avrà da parte del governo italiano, qualora ne avesse bisogno, supporto medico e sanitario. Dopo di che, invito a puntare la prua verso Marsiglia e far sbarcare le persone sul suolo francese", aveva affermato il leader del M5s su Facebook.

