Allerta maltempo in Toscana: martedì 22 gennaio codice arancione per le nevicate attese su gran parte delle zone interne della regione. I primi fiocchi hanno iniziato a cadere nell’Alto Mugello, mentre la Sala di Protezione civile di Firenze segnala deboli nevicate nelle zone di Firenzuola, Marradi e al Passo della Consuma e la formazione di ghiaccio al Passo del Giogo. "Gli operatori della Viabilità della Città Metropolitana stanno operando sulle strade di competenza ma - avverte Angelo Bassi, consigliere delegato alla Protezione civile - si ricorda in ogni caso l'obbligo delle dotazioni invernali e si raccomanda la massima attenzione alla guida".

Scuole chiuse

Numerose le ordinanze dei sindaci per la chiusura delle scuole: gli istituti sono rimasti chiusi a Siena e in gran parte della provincia Aretina. Scuole chiuse anche a Sassetta, nel Livornese e a Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri. A causa delle precipitazioni nevose attese, il gestore della raccolta dei rifiuti Sei Toscana comunica che potrebbero verificarsi disagi per la raccolta e il ritiro degli ingombranti.

Le aree interessate dall’allerta

Il codice arancione diramato dalla Protezione civile interessa Casentino, Valdichiana, Mugello, valli del Fiora e dell'Albegna, valle dell'Ombrone Grossetano, Romagna toscana, e Valtiberina. Possibili nevicate in pianura ma senza accumuli. Codice giallo per Valdarno, Valdelsa e Valdera, valli di Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Costa etrusca e interno, valle del Reno.