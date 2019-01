Matera 2019, Conte: "Oggi è la giornata di riscossa del Sud"

"Oggi è la giornata di riscossa del Sud". A dirlo è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel giorno in cui Matera diventa ufficialmente Capitale europea della Cultura 2019. Il premier, che ha presenziato alla cerimonia inaugurale (FOTO), ha affidato a Instagram il suo messaggio di augurio, per poi ribadire: "Questo deve essere l’anno della riscossa: è una cosa dolorosa e inaccettabile che per venire da Roma a qui bisogna muoversi in macchina". "Matera è di una bellezza che il mondo ci invidia - ha aggiunto Conte nel corso del suo intervento - Questa città offre una dimostrazione importante dell'estetica. E i Sassi confermano i tratti enigmatici della bellezza". È "responsabilità del Governo investire al Sud e per il Sud - ha concluso - Da qui deve partire un progetto di più ampio respiro per tutto il Meridione". (UN ANNO DI GRANDI EVENTI E MOSTRE: IL PROGRAMMA)

Bonisoli: “Un nuovo modello si sviluppo per il Sud”

"Questo è un esempio di cultura che può tradursi in esempio di sviluppo: è aumentato il turismo, sono state realizzate opere pubbliche, cresce l'economia", ha detto a Matera il ministro della Cultura, Alberto Bonisoli. "Non dobbiamo fermarci qui - ha aggiunto - ma immaginare Matera cosa sarà tra venti anni: è questa la sfida. Questa comunità si è data da fare e ci è riuscita, un esempio per tutto il Mezzogiorno". Bonisoli ha poi annunciato: "Stiamo parlando con La Scala per fare qualcosa a Matera. La Scala mi ha spiegato che c'è la possibilità di fare a distanza, fuori Milano, dei pezzi di opera, opere condensate, che durano un'oretta invece di tre ore".

Il sindaco si commuove

In apertura della cerimonia ufficiale, alla Cava del Sole, il sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri è stato accolto da una standing ovation. "Qui c'è il modello di un turismo vincente - ha detto De Ruggieri, commuovendosi tra gli applausi - Matera, dalla vergogna al riscatto". "Accogliamo i visitatori con il sorriso della fierezza. Oggi la città ha acquisito la consapevolezza e la responsabilità di rappresentare l'Italia in Europa e nel mondo. Questa responsabilità, questo traguardo, questo riconoscimento non è solo un fatto formale, è sentito in modo viscerale nella passione di questa città", ha poi aggiunto il primo cittadino. (LA "MAGIA DEI SASSI". FOTO)