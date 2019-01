Un terremoto di magnitudo 4,6 è stato registrato a 11 chilometri da Ravenna a mezzanotte e 3 minuti. La scossa è stata avvertita nettamente in tutto il Nord-Est, in particolare in Emilia Romagna, in Veneto e in Friuli. Alle ore 00:29 è stata registrata una nuova scossa, di magnitudo 3. L’epicentro è stato individuato a 9 chilometri da Cervia, a una profondità di 22 chilometri.

Sindaco di Ravenna: “Verifiche in corso, al momento no danni”

Sono in corso a Ravenna verifiche e controlli dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.6 avvenuta poco dopo la mezzanotte: al momento non sono stati segnalati danni. Lo riferisce all'ANSA il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, che ha convocato il centro operativo comunale di protezione civile. Versione confermata anche dalla Protezione civile, che su Twitter ha comunicato che, dopo le prime verifiche, non risultano feriti o danni alle cose.

Paura a Ravenna, persone in strada

Molta paura tra la popolazione a Ravenna: a riferirlo sono i Vigili del Fuoco della città, contattati dall'AGI. "Il terremoto", hanno spiegato, "si è verificato in mare a un chilometro dalla costa a mezzanotte e tre minuti, proprio di fronte a Ravenna. È stato avvertito molto forte dalla popolazione. Siamo subissati dalle telefonate. Qualcuno ha abbandonato l'abitazione ed è uscito in strada, ma per ora non sono stati segnalati crolli, giusto qualche lieve danno".

Scossa avvertita anche in Veneto

La scossa di terremoto è stata avvertita anche in Veneto. Molte le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco, ma per ora non sarebbero segnalati danni. A Padova e anche a Venezia il movimento tellurico è stato sentito nettamente, per alcuni secondi, soprattutto da chi risiede nelle abitazioni ai piani più alti.

Zona ad alta pericolosità

È avvenuto in un'area di una zona considerata ad alta pericolosità sismica il terremoto di magnitudo 4.6 registrato alle 00:03 con epicentro vicino Ravenna. Lo spiega l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). La sismicità storica dell'area - riporta l'Ingv sul suo sito web - non riporta eventi significativi dove si è verificata la scossa, ma nelle aree circostanti si sono avuti terremoti superiori a magnitudo 5. Se si osserva invece la storia sismica della città di Ravenna, diversi terremoti hanno prodotto intensità pari o superiori al sesto grado della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (Mcs), quindi al di sopra della soglia che produce danno agli edifici. La massima intensità storica, pari al settimo-ottavo grado, si è avuta in occasione del terremoto del 22 giugno del 1620.

Data ultima modifica 15 gennaio 2019 ore 02:05