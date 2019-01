Cesare Battisti ha passato la prima notte in carcere ad Oristano

Cesare Battisti (CHI È) ha passato la sua prima notte in cella, nel carcere di Alta sicurezza di Oristano-Massama. L'ex latitante, dopo essere arrivato in Sardegna nel primo pomeriggio di ieri, ha effettuato le normali procedure previste per ogni detenuto in arrivo: è stato visitato, poi schedato all'ufficio matricola e portato in cella, nella sezione AS2. Poi ha cenato con pasta, carne, verdura e frutta. Resterà in isolamento diurno per sei mesi e sconterà l’ergastolo, dopo 37 anni di latitanza. Nel frattempo, la Procura di Milano ha aperto una nuova inchiesta sulla rete di protezione dell'ex membro dei Pac, mentre il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha lanciato la caccia agli altri latitanti del terrorismo (I TERRORISTI ITALIANI DI SINISTRA ALL'ESTERO).

L’arrivo in Italia e il carcere ad alta sicurezza

Cesare Battisti è tornato in Italia, ieri, meno di 48 ore dopo il suo arresto in Bolivia e senza passare dal Brasile. Atterrato all’aeroporto di Ciampino, l’ex latitante è stato trasferito già nel pomeriggio in Sardegna nel carcere di Oristano (LE FOTO DELL'ATTERRAGGIO). La struttura è considerata infatti adeguata vista la presenza di una sezione di alta sicurezza riservata ai terroristi: Battisti rimarrà in cella da solo e in isolamento diurno per sei mesi. Per lui si parla infatti di ergastolo ostativo, senza la possibilità di ottenere benefici nell'esecuzione della pena, almeno se le condizioni non cambiano.

Intanto il fratello di Battisti, Vincenzo, ha attaccato: "Cesare è una vittima" e che se parlasse "farebbe crollare la politica, non hanno mai voluto che parlasse perché sono tutti compromessi".

Data ultima modifica 15 gennaio 2019 ore 09:28