Maltempo, disagi per la neve e il gelo al Centro-Sud

Continua il maltempo su tutta la penisola, anche se in lieve miglioramento (FOTO). L’ondata di gelo e neve che da due giorni si abbatte soprattutto sul Centro-Sud ha continuato a interessare le stesse zone del Paese ieri sera e nelle prime ore di questa mattina, con precipitazioni nevose in Abruzzo, Molise, Puglia, entroterra campano e versanti tirrenici di Sicilia e Calabria meridionale. Temperature minime ancora molto fredde in tutta Italia e massime, invece, in continuo rialzo.

Disagi negli aeroporti di Palermo e Brindisi

A causa della neve caduta ieri sera su Palermo sono stati numerosi i disagi registrati all'aeroporto Falcone-Borsellino, dove alcuni voli sono stati cancellati e altri dirottati. In particolare, due voli provenienti da Bologna e Milano sono stati dirottati su Trapani, un altro, proveniente da Roma, è stato dirottato su Comiso e un volo proveniente da Treviso è stato cancellato. Disagi si sono verificati anche nel traffico aereo negli aeroporti pugliesi, in particolare a Brindisi, dove complessivamente 22 voli sono stati dirottati in arrivo o in partenza o cancellati.

Neve in Irpinia, problemi alla circolazione

Un’abbondante nevicata sta interessando questa mattina l’Irpinia, superando i dieci centimetri in Alta Irpinia e nella Baronia, oltre che ad Ariano Irpino. La situazione ha portato alla chiusura dell'uscita autostradale di Grottaminarda, lungo il tratto dell'A16 Napoli-Canosa, per consentire il passaggio dei mezzi spazzaneve e spargisale. Inoltre, ai mezzi con una massa superiore alle 7,5 tonnellate è vietato l’uso dell’autostrada. Disagi si registrano anche lungo la strada Statale 7 Bis Ofantina, dove la neve rende particolarmente difficile il transito dei mezzi pesanti nell'area industriale di Bisaccia-Lacedonia. Disagi anche nella Valle del Sabato lungo la strada provinciale 270. L'allerta meteo è stata prorogata, ma a preoccupare di più sono le temperature al di sotto dello zero, con le conseguenti gelate.

La giornata di ieri

Per la giornata di ieri la Protezione Civile ha diramato allerte per nevicate su Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, fino al livello del mare, ma anche in Basilicata, Calabria e alcune zone della Sicilia. In Basilicata i disagi principali sono stati segnalati nella provincia di Matera, dove anche oggi restano chiusi gli asili nido. Trenta centimetri di neve e temperature fino a -10 gradi si sono registrati invece in Molise, mentre in Puglia la neve è arrivata fino alle spiagge del Salento e ha causato diversi problemi alla viabilità. Imbiancate anche diverse zone della Campania e la provincia di Palermo.