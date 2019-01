Maltempo, neve e gelo in Sicilia: disagi su strade e ferrovie

Disagi in Sicilia per la neve e il gelo. La statale Palermo-Agrigento è chiusa per i mezzi pesanti nei pressi di bivio Manganaro, nella zona di Lercara Friddi. Le auto possono circolare, ma solo con le catene. Problemi anche sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, nella zona di Segesta, e sulla statale Caltanissetta-Agrigento. Svincoli impraticabili sulla scorrimento veloce per Sciacca, nei pressi di Giacalone.

Neve su binari, sospesa tratta Palermo-Catania

A causa delle nevicate in atto, sulla linea Palermo-Catania la circolazione ferroviaria è sospesa fra Caltanissetta e Lercara diramazione, mentre è ripresa alle 9.00 fra Catania e Caltanissetta, con percorrenza dei treni limitata fra queste due stazioni. Al momento risulta interrotta anche la tratta Gela-Canicattì-Caltanissetta. A causa della contemporanea impraticabilità delle strade extraurbane, non è stato possibile attivare un servizio sostitutivo con autobus. Servizio attivo ma con rallentamenti, invece, sulla linea ferroviaria Palermo-Agrigento, con ritardi dei treni fino a 40 minuti.

Circolazione stradale vietata a Mascali (CT)

Il sindaco di Mascali, provincia di Catania, nella "consapevolezza del perdurare della criticità delle condizioni meteo" ha "disposto il divieto di circolazione di tutti i veicoli a motore, fino al termine dell'emergenza neve, anche al fine di agevolare la circolazione di mezzi di soccorso e di servizio". Nell'ordinanza si conferma anche la "limitazione della circolazione, pedonale e veicolare, ai casi di effettiva necessità, fino al termine della predetta emergenza neve".

Gli interventi dei vigili del fuoco

Decine gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le auto rimaste bloccate dalle neve nella zona di Gratteri, Borgetto, Collesano, Giardinello, Camporeale, Termini Imerese e Caccamo. Alcuni alberi sono caduti sulla statale 113 a Bagheria e nei pressi dello svincolo di Sciara.

L'incidente a Carini

Ieri sera un incidente causato dall'asfalto gelato nei pressi dello svincolo per Carini ha bloccato per ore l'autostrada che collega l'aeroporto di Punta Raisi a Palermo, in direzione del capoluogo siciliano (LEGGI QUI). Si sono formate lunghe code.

Disagi in aeroporto

Anche in aeroporto qualche disagio per la neve. Alcuni voli sono partiti e arrivati in ritardo. In prefettura a Palermo da ieri è attivo il comitato operativo per la viabilità per coordinare tutti gli interventi che si rendono necessari a causa delle condizioni meteo avverse.

Eolie, arcipelago isolato

In nottata la neve è caduta sulle sette isole Eolie. I collegamenti marittimi continuano a essere difficoltosi per il mare ancora molto mosso, forza 6-7. Vulcano, Lipari e Salina sono collegate con Milazzo. Le altre isole da tre giorni sono isolate.

