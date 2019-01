Alto Adige, incidente con slitta: muore bimba di 8 anni, grave madre

Una bambina di 8 anni è morta, la madre è rimasta ferita in modo grave in un incidente con la slitta avvenuto oggi, intorno alle 13, al Renon in Alto Adige. Lo slittino con a bordo mamma e figlia, per cause ancora da accertare, è uscito dalla pista ed è andato a sbattere contro un albero. La bambina è morta sul colpo, mentre la donna - che ha subito un politrauma - è stata intubata sul posto e trasportata con l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites all'ospedale di Bolzano. Sul posto anche soccorso alpino e carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e capire perché mamma e figlia hanno perso il controllo della slitta.

La bimba era in vacanza coi genitori

L'incidente si è verificato sul Corno del Renon nelle Alpi sarentine. Madre e figlia stavano scendendo insieme sulla pista adibita a slittino che va verso Pemmern, nella zona di Collalbo. Si tratta di un piccolo comprensorio sciistico, frequentato soprattutto da famiglie, a nord-est di Bolzano. La bambina era figlia di turisti italiani, venuti in Alto Adige per trascorrere un periodo di vacanza. La pista da slittino del Corno del Renon, che scende dal Lago Nero, è molto frequentata e conosciuta sia dai turisti sia dai locali.