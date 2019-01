Val di Susa, bimba morta sciando: sequestrata barriera frangivento

Su disposizione dell'autorità giudiziaria, i carabinieri hanno sequestrato la barriera frangivento in legno contro cui ieri, mercoledì 2 gennaio, in alta Valle di Susa, è finita una bambina di 9 anni perdendo la vita. La piccola stava sciando, in compagnia del padre, lungo la pista detta 'Imbuto' di Sauze d’Oulx, provincia di Torino, quando ha perso il controllo degli sci, precipitando a valle per circa 50 metri e andando a sbattere contro la barriera frangivento. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei militari di Oulx, che hanno anche sequestrato il casco e gli indumenti che la bambina portava al momento dell'incidente. Val di Susa, bambina di 9 anni cade su pista da sci e muore