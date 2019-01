Tra J-Ax e Salvini non c’è tregua e il rapper replica al “doppio bacio” inviatogli ieri dal ministro dell’Interno. Il battibecco è nato dopo che il cantante, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva affermato che sognava “un mondo senza guerre e senza Salvini”. Il vicepremier aveva prontamente risposto sui social con un “doppio bacio a J-Ax” e, ora, è arrivata una nuova replica dell’ex Articolo 31 su Twitter: “Grazie per i baci, ma preferirei che restituissi i 49 milioni di euro che la Lega ha rubato agli italiani. Bacini spalmati di crema al cioccolato “.

“Querelo chi mi minaccia per trasformare loro odio in opere sociali”

J-Ax in un commento sul suo profilo Twitter ha anche aggiunto di voler agire per vie legali contro chi sta attaccando lui o i suoi familiari: “Tutti quelli che hanno minacciato me e la mia famiglia verranno querelati. Quando perderanno le cause i loro soldi verranno versati alle ONG che tanto detestano. Così trasformeremo il loro odio in opere socialmente utili e potremo dire che i fan di Salvini finanziano le ONG”.

I precedenti scontri tra J-Ax e Salvini

Nell’intervista al Corriere della Sera J-Ax aveva dichiarato di sentirsi “deluso da chi crea un allarme che non c'è, prendendo gli immigrati come capro espiatorio per qualsiasi cosa,” per poi concludere con l’attacco diretto al ministro dell’Interno. Ma di botta e risposta tra il rapper e il vicepremier ce ne erano già stati. Nel 2015, per esempio, J-Ax, dal palco del concertone del Primo Maggio, aveva affermato che “in Italia sembra che i rom siano sempre colpevoli di tutto. E la cosa più imperdonabile è l’ascesa di Matteo Salvini”. Il giorno dopo la replica del leghista: “J-Ax sta invecchiando male. Spero di non rimbarbirmi, come lui”. Un altro attacco del cantante a Salvini è poi arrivato agli inizi di dicembre, quando l’ex Articolo 31 aveva accusato il ministro dell'Interno di creare emergenze che in realtà non esistono.