Nuovo botta e risposta fra il cantante J-Ax e Matteo Salvini. Il pretesto, questa volta, è stata un’intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui il rapper ha detto: “Sogno un mondo senza guerre e senza Salvini”. Il ministro dell’Interno ha replicato ironicamente su Twitter e Facebook: “Sogno un mondo senza Salvini. A J-Ax doppio bacione”.

L’intervista di J-AX

J-Ax al Corriere della Sera ha confessato di essere “deluso da chi crea un allarme che non c'è, prendendo gli immigrati come capro espiatorio per qualsiasi cosa. O da chi passa la vita a trovare il modo per impedire che altri siano felici per assecondare la sua chiusura mentale". Il rapper ha poi ricordato che “quando ero ragazzino le cose che oggi si sentono sugli immigrati venivano dette contro i meridionali”. E a chi sostiene che per lui “che vive in un attico dorato” sia facile parlare in questo modo, J-Ax ha confessato: “Abito a Milano in una zona popolare, dove l'80% della popolazione è straniera. Giro sicuro per le strade e sono tutti gentili”. Il cantante già agli inizi di dicembre aveva attaccato il ministro dell'Interno accusandolo di creare emergenze che in realtà non esistono.