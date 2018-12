Continuano le indagini e gli interrogatori sugli scontri che il 26 dicembre hanno preceduto la partita tra Inter e Napoli e durante i quali è morto, investito da un'auto (VIDEO - FOTO), l’ultras del Varese Daniele Belardinelli (CHI ERA). Il capo ultras della Curva Nord dell’Inter, indicato da uno dei tre ragazzi arrestati come l’organizzatore dell’attacco ai tifosi partenopei, resta libero, mentre si attende per oggi la decisione del gip se mantenere in carcere, come chiesto dai pm, due degli accusati per quanto accaduto a Milano.

Libero il capo ultras

Ieri uno dei tre ultras interisti arrestati dopo gli scontri ha fatto il nome di uno dei leader della Curva interista, indicandolo come uno degli organizzatori dell'assalto. A quel punto l’avvocato del ragazzo, Mirko Perlino, che già aveva difeso il capo ultras in passato, ha dovuto rinunciare al mandato ed è andato con lui in questura per raccontare la sua versione: "Il mio assistito ha ammesso di aver preso parte agli scontri ma ha declinato responsabilità sull'organizzazione", ha spiegato il legale. L’uomo è quindi stato iscritto nel registro degli indagati ma è rimasto in libertà.

Un attacco da organizzazione militare

Gli altri due arrestati hanno invece preferito avvalersi della facoltà di non rispondere, ma hanno fatto dichiarazioni spontanee: "C'eravamo ma nessun contatto con i napoletani". Dagli interrogatori e dalle indagini emerge un quadro quasi militare di quello che il pm ha definito un "combattimento" tra interisti e napoletani, che sono scesi dai van presi d’assalto e hanno reagito. Bastoni, mazze, spranghe e tutto l'arsenale utilizzato dagli ultras dell'Inter, ma anche di Varese e Nizza, si trovavano già sul posto quando gli oltre cento assalitori sono arrivati al punto in cui era stato deciso l'agguato.

Si cerca ancora il conducente del mezzo che ha investito Belardinelli

Ancora da chiarire anche i dettagli sul mezzo che ha investito Belardinelli: secondo uno degli arrestati, il veicolo non faceva parte di quelli dei tifosi napoletani. Già in precedenza erano emersi alcuni dubbi sulla ricostruzione dell'incidente e rimane da capire se il conducente della vettura, che non è ancora stato rintracciato, avesse a che fare con gli scontri o passasse di lì per caso.