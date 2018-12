Continua l’intenso sciame sismico sull’Etna, in Sicilia. Sono oltre 150 le scosse registrate nelle scorse ore, la più forte di magnitudo 4.3. La nube di cenere che si è alzata dal vulcano, con tre bocche su cinque in attività, ha causato non pochi disagi (LE FOTO). È visibile da decine di chilometri di distanza e ieri sera ha costretto alla chiusura dell’aeroporto di Catania. In mattinata, come ha annunciato lo scalo su Twitter poco dopo le 8, è stato riaperto “un settore di spazio aereo, e questo consentirà l'arrivo di 4 aeromobili all'ora”. Ieri è stata temporaneamente sospesa anche la circolazione ferroviaria sulla linea Messina-Catania-Siracusa.

L’attività dell’Etna

L'Etna, quindi, si è risvegliato alla vigilia di Natale anche se la nuova attività - con una o più nuove fratture sul fianco della montagna - non sembra preoccupare gli esperti: l'allerta resta gialla, il livello più basso.

Le scosse

L'attività sul vulcano attivo più alto d'Europa è cominciata ieri, 24 dicembre, poco prima delle 9: gli strumenti dell’Ingv, che monitorano la montagna 24 ore su 24, hanno registrato oltre 130 scosse sismiche in poco più di tre ore. Poi le scosse sono continuate. La più forte, di magnitudo 4.3, è stata registrata alle 17.50: epicentro 6 km a ovest di Zafferana Etnea (Catania). Alle 20.26 un’altra di magnitudo 4 con ipocentro a 2 km di profondità ed epicentro 7 km a nordest di Ragalna, in provincia di Catania. Diverse anche le scosse di magnitudo 3. I terremoti sono stati accompagnati da quello che l'Ingv definisce un “graduale incremento del degassamento dall'area craterica sommitale” che, di fatto, sta interessando tre delle cinque bocche attive del vulcano.

Riaperto l’aeroporto

In breve tempo dall’Etna si è alzata una nube di fumo e cenere, visibile da chilometri di distanza, che ha accompagnato la fuoriuscita di lava e lapilli. L’aeroporto di Catania, dopo aver operato per buona parte della giornata con una serie di restrizioni, in serata (dalle 21.30 del 24 dicembre) ha deciso di chiudere. Ha riaperto, sempre con restrizioni, stamattina. “Abbiamo riaperto un settore di spazio aereo, e questo consentirà l'arrivo di 4 aeromobili all'ora. Per info sui singoli voli è necessario rivolgersi esclusivamente alle compagnie aeree”, ha scritto lo scalo su Twitter poco dopo le 8.