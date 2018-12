Martedì 18 dicembre va in onda alle 21 su Skytg24 "Le vie della coca", lo speciale dedicato al narcotraffico condotto da Alessio Viola. Disponibile anche su Sky On Demand, la puntata racconterà di come Milano, la città degli affari, sia diventata nel corso degli anni un mercato ricco per chi ha deciso di investire in cocaina.

Il mercato della droga a Milano

A Milano il consumo di cocaina cresce del 30% l'anno. Questo incremento percentuale sarebbe dovuto ad un mercato sempre più trasversale in cui questa droga non è solamente un prodotto per ricchi. Venduta a costi stellari nelle feste private più esclusive, si può trovare anche a prezzi stracciati nelle periferie più complicate. Gli spacciatori si dividono sia le zone più degradate della città, ma anche le vie del centro, un mercato assai più remunerativo.

Come fermare il narcotraffico

Come fermare la corsa della "polvere bianca" è la domanda da cui partirà il dibattito nello speciale Sky TG24 Inside "Le vie della coca". L'approfondimento, condotto da Alessio Viola, racconta come Milano, la città degli affari, del divertimento e della trasgressione, sia un mercato ricco per chi ha deciso di investire in cocaina. Nel corso della diretta un reportage di Carlo Imbimbo fotografa la mappa dello spaccio di cocaina a Milano. La strada, i locali, le feste private, in periferia, ma anche e soprattutto nei quartieri della movida. Si tratta di un mercato clandestino senza distinzioni di età o di condizione sociale, che le forze dell'ordine sono impegnate a contrastare quotidianamente. Pedinamenti, appostamenti sui tetti, inseguimenti e arresti raccontano la lunga scia di polvere bianca che sta invadendo la città. Il primo di una serie di tre reportage che seguono a ritroso la via della cocaina dalle strade di Milano verso le rotte internazionali del narcotraffico.

Ospiti in studio

Allo speciale parteciperanno come ospiti in studio, Davide Cerullo, con un passato da spacciatore, ma oggi scrittore e fondatore dell'associazione di promozione sociale "L'albero delle storie", Franca Davanzo, direttore del Centro Antiveleni dell'Ospedale Niguarda e Antonio Tinelli, responsabile comunicazione della comunità di San Patrignano.