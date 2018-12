Meteo, le previsioni di domani martedì 18 dicembre

Neve al Nord

E’ arrivata la neve. Si tratta del primo vero episodio invernale con gelo e fiocchi fino in pianura. Quantitativi importanti fino a 30 cm sono caduti sull’Appennino centro settentrionale. Ma 10-15 cm si segnalano in pianura tra Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna. Imbiancate anche le spiagge della Romagna. Piogge molto abbondanti sulle coste marchigiane ed abruzzesi con 2 gradi ad Ancona e 5 a Pescara.

Marcata instabilità al Sud

Il maltempo si sta dirigendo verso il Sud con temporali sparsi sulla Sicilia tirrenica, Calabria e bassa Campania. Possibili locali grandinate. Neve inizialmente a quote elevate ma in calo a 800-1200 metri a fine giornata. Temperature in forte calo, soprattutto sul versante adriatico. Venti di tramontana con raffiche di 70-80 km orari su basso Tirreno e le isole maggiori. Mari molto mossi o agitati

Le previsioni al Nord

Temporaneo miglioramento con tempo stabile su tutte le regioni. Nebbie e gelate in pianura, anche molto persistenti in Emilia. Dalla sera nubi un aumento su Piemonte e Lombardia al momento senza fenomeni. Nuovo peggioramento previsto per mercoledì 19 dicembre Massime in lieve rialzo e comprese tra 3 e 8 gradi. Molto freddo al mattino con -5° sulle pianure emiliane, -2° a Torino, -1° a Venezia e Milano. Fino a -10° in montagna.

Le previsioni al Centro

Giornata di tregua anche per le regioni centrali. Soleggiato lungo il versante tirrenico, nuvoloso su quello adriatico, in miglioramento nel corso del giorno. Massime stabili e comprese tra 6 e 10 gradi. Gelo al mattino con valori fino a -3° nelle zone interne.

Le previsioni al Sud

Ultime piogge sulla Puglia e le coste tirreniche della Calabria. Tempo in rapido miglioramento. Cieli poco nuvolosi altrove, compresa anche la Sardegna compresa. Massime in lieve aumento e comprese tra 11 e 15 gradi.