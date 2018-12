Meteo, le previsioni di domani mercoledì 19 dicembre

Veloce fase di maltempo nella giornata di mercoledì 19 dicembre. Un fronte instabile in ingresso dalla Francia porterà pioggia e neve sulle regioni d Nord Ovest, sulla Toscana e in Sardegna. Il tempo peggiorerà in serata anche sul Triveneto. Al momento situazione stabile e asciutta sul resto d’Italia.

Neve da mercoledì pomeriggio

In una prima fase la perturbazione colpirà la Liguria e il Piemonte per poi estendersi velocemente alla Lombardia, la Toscana, l’Emilia e la Sardegna. Dalla sera la neve potrà cadere ancora una volta in pianura. Sono attese nevicate su Torino, Asti, Alessandria, Milano, Pavia, Lodi, Piacenza e Parma. Particolarmente intensa nelle zone interne della Liguria, tra savonese e genovesato.

Le previsioni al Nord

Nubi in aumento da inizio giornata con l’arrivo delle prime piogge sulla Liguria. Entro sera precipitazioni in intensificazione su tutte le regioni di Nord Ovest. Nevicate inizialmente a quote collinari e verso sera fino in pianura su Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. Massime stabili comprese tra 3 e 6 gradi. Gelo al mattino.

Le previsioni al Centro

Giornata inizialmente discreta con cieli poco nuvolosi o velati. Nubi in aumento nel corso del giorno con piogge entro sera sulla Toscana. Nella notte su giovedì peggiora anche su Marche, Umbria e Lazio. Fiocchi in Appennino a partire dai 1200 metri. Temperature in temporaneo rialzo con massime comprese tra 8 e 12 gradi.

Le previsioni al Sud

Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Innocue velature o stratificazioni di poco conto. La tregua durerà poco, un peggioramento è atteso nella giornata di giovedì. Temperature stabili con massime comprese tra 11 e 15 gradi. Venti in calo. La città più calda sarà Reggio Calabria con 15 gradi, la più “fredda” Potenza con 8 gradi nelle ore centrali del giorno.