Meteo, le previsioni di lunedì 17 dicembre

Lunedì 17 dicembre prosegue l’ondata di maltempo che ha colpito tutta Italia. Se al Nord il tempo migliora nel pomeriggio, con qualche debole nevicata nel corso della mattinata, al Centro restano instabili le condizioni, con nevicate anche a bassa quota. Piogge e temporali raggiungono anche il Sud, anche se le temperature sono complessivamente in aumento. Martedì le condizioni miglioreranno quasi ovunque.

Le previsioni al Nord

Al Nord durante la mattina ancora nubi e qualche debole nevicata fino in piano sul settore di pianura centro orientale. Il tempo migliora entro il pomeriggio. Temperature stabili, massime tra 1 e 8 gradi. Forti probabilità di piogge a Torino e a Bologna, possibili rovesci anche a Milano

Le previsioni al Centro

Al Centro instabile con piogge in pianura e nevicate fino a quote basse in Umbria, Marche e Toscana. Estesa fino alle ore 13 l'allerta "gialla" per neve e vento valida in tutte le province della Toscana. Lo riferisce la Regione in un comunicato stampa in cui si ricorda che "è atteso un generale abbassamento delle nevicate fino a quote di collinari". Attese precipitazioni su gran parte della regione e temporali soprattutto sull'Arcipelago toscano e nella provincia e sul litorale grossetani. La neve potrà cadere fino a 200-300 metri sulle zone Appenniniche e fino a 300-500 metri sui restanti rilievi. Graduale attenuazione dei fenomeni, compreso il vento, nel corso della mattinata. Temperature stabili, massime tra 5 e 10 gradi.

Le previsioni al Sud

Al Sud instabilità diffusa con piogge e temporali, anche forti verso sera sulla Sicilia. Neve dai 1.200 metri. Verso sera ancora piogge e nevicate su Abruzzo, Molise, Campania fino a quote collinari. Attenzione anche ai venti che soffieranno forti a rotazione ciclonica, in particolare le raffiche di maestrale potranno raggiungere i 100km/h sulla Sardegna, 70/80km/h sul basso Tirreno. Temperature in rialzo, massime tra 13 e 16 gradi.