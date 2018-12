La deputata del Movimento 5 stelle Mara Lapia, che ha denunciato di essere stata picchiata nel parcheggio di un supermercato di Nuoro, ha identificato il suo presunto aggressore grazie alle foto segnaletiche. Ma spunta una nuova versione: secondo una testimone sentita dalla Squadra mobile della città sarda, la donna non sarebbe stata aggredita. Si sarebbe trattato invece "solo di un diverbio", ha messo a verbale la testimone. La persona identificata da Lapia è un uomo di circa 35 anni. La deputata è comunque finita al pronto soccorso dell'ospedale San Francesco di Nuoro con la frattura di una costola, a referto dell'ospedale, ed è tornata a casa con una prognosi di 30 giorni di cure. Il diverbio con l'uomo, accompagnato dall'anziana madre, è cominciato alla cassa del supermercato e secondo il racconto della deputata è degenerato in una violenta aggressione. La testimone oculare ha raccontato invece che Lapia sarebbe stata toccata sulla spalla dalla madre anziana dell'uomo e si sarebbe buttata a terra. La Squadra mobile di Nuoro sta visionando le immagini dell'impianto di videosorveglianza del supermercato.

La versione della deputata

La deputata ha raccontato all'Unione Sarda di essersi arrabbiata con la cassiera che, nella fretta, ha rovesciato delle lattine di coca cola: "Sono esplose macchiandomi gli abiti", spiega Lapia all'Unione Sarda. "Mi sono arrabbiata, lo ammetto, ho redarguito la ragazza, ero completamente sporca". A quel punto è intervenuto l'uomo, che l'ha aggredita verbalmente: "Ha cominciato a deridermi: 'La signora si è rovinata il vestitino di marca? Sei una maleducata'. Gli ho chiesto di stare zitto, che avrei chiamato la polizia. Ma lui ha continuato, penso mi abbia riconosciuto", continua il racconto Lapia. La scena sarebbe avvenuta davanti a diverse persone, "ma nessuno faceva niente, anzi c'era perfino chi osservava e sghignazzava", ha raccontato Lapia che ha chiamato poi il 113. L'uomo sarebbe uscito nel parcheggio e la deputata riferisce di averlo inseguito, intimandogli di attendere l'arrivo della polizia. "Volevo fotografare la targa della sua macchina", ha aggiunto la deputata che, però, non ne ha avuto il tempo. L'uomo le avrebbe strappato il telefonino e avrebbe cominciato a picchiarla, sino a farle perdere i sensi. Nel frattempo sono arrivate una pattuglia e l'ambulanza. "C'erano testimoni, alcuni sostenevano che ho finto, che mi sono inventata tutto", ha raccontato Lapia al quotidiano sardo. "Soltanto una giovane mi ha difeso, ha spiegato alle forze dell'ordine cosa è accaduto".

La versione della testimone

La testimone oculare sentita dalla polizia, che riferisce di aver assistito all'episodio, ha confermato che il diverbio è nato alle casse per le lattine di coca cola, ma ha aggiunto che durante la discussione la deputata avrebbe detto all'uomo "lasci i documenti, lei non sa chi sono io" e avrebbe iniziato a filmare la scena con il cellulare mentre l'uomo con l'anziana madre si avviavano verso l'auto parcheggiata per deporre la spesa. Lapia, ha messo a verbale la testimone, avrebbe continuato a filmare e a litigare con l'uomo nel parcheggio. A quel punto l'anziana madre si sarebbe avvicinata alla deputata e "le ha toccato la spalla", come per calmarla e chiederle di smetterla. "Lei si è buttata a terra, così, d'improvviso", ha riferito la testimone. Prosegue il racconto: "Non ha visto che sono stata aggredita, che mi hanno spinto?", le ha replicato la Lapia. "Io - dice la testimone - sono rimasta scioccata da quell'affermazione e le ho detto 'Signora ma di cosa sta parlando? Aggredita? Guardi che ho visto tutto e non l'ha aggredita nessuno". Quindi Lapia ha raccontato la sua versione ai poliziotti, arrivati nel frattempo. Sentendo cosa riferiva Lapia, la testimone si è avvicinata alla polizia per riferire la sua versione agli agenti della volante: "Non è vero nulla di quello che sta dicendo, non so perché sta facendo questa scenata. Non è vero, non è stata aggredita", ha messo a verbale. "Era solo un diverbio fra queste persone". Sull'accaduto sono in corso le indagini della squadra mobile, che sta visionando le immagini dell'impianto di videosorveglianza del sumpermercato.