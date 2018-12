"Meno compiti per le vacanze di Natale", lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti in un incontro con il Garante per l’infanzia. Notizia quanto mai benvenuta per tutti gli studenti di ogni ordine e grado che secondo il ministro "devono trascorrere in serenità con le loro famiglie le prossime festività". "Manderò una circolare per sensibilizzare il corpo docente e le scuole ad un momento di riposo degli studenti e delle famiglie affinché vengano diminuiti i compiti durante le vacanze natalizie".

L’uso dello spray urticante

Bussetti ha parlato anche dell'uso dello spray urticante nelle scuole, in riferimento ad un episodio a Pavia, definendolo "inaccettabile”. Che dopo la tragedia di Corinaldo qualcuno si lasci andare all'emulazione di un gesto che ha causato vittime e molto dolore è' un fatto che non può essere tollerato. Abbiamo contattato la scuola e ci saranno interventi seri".

Potenziare la geografia

Nel suo intervento all'evento Agia 'Ragazzi al centro',il ministro ha ribadito anche la volontà di potenziare la geografia nel ciclo di studi scolastico. “Guardando i risultati dei test Invalsi di quest'anno mi sono reso conto che manca la geografia. Deve essere reintrodotta e potenziata, soprattutto in questo momento storico".