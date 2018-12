Pendolari: ritardi dei treni, scioperi e altri disagi ad Hashtag24

Ogni giorno milioni di italiani usano il treno per raggiungere la scuola, l'università, i luoghi di lavoro. Ma spesso a causa di ritardi e cancellazioni, treni sporchi o non climatizzati, avvisi inesistenti o guasti il viaggio si trasforma in un incubo. C'è speranza per i pendolari? Ne parliamo ad "Hashtag24 - L'Attualità condivisa", la trasmissione ideata e condotta dal vicedirettore di Sky TG24 Riccardo Bocca.

Ospiti della dodicesima puntata sono: Maria Giaconia, direttore della Divisione Passeggeri Regionale Trenitalia, il responsabile delle relazioni esterne di Altroconsumo Ivo Tarantino e Lorenzo Ziliani, studente di Lettere alla Statale di Milano che ha girato un video su un suo anno da pendolare, diventato virale.

Domande e commenti del pubblico anche con le note vocali

Francesca Baraghini seleziona in diretta le domande e i commenti del pubblico. I canali attraverso cui intervenire sono: Facebook, con il Gruppo Hashtag24, Twitter con l'hashtag #H24 e Whatsapp (messaggi vocali e testuali) attraverso il numero di telefono 349-6032901. Il tema della puntata è introdotto da un servizio di Francesca Smacchia. Il coordinamento editoriale è a cura di Daniele Semeraro.

La videolettera di Riccardo Bocca

Al termine della scorsa puntata, dedicata al tema del sanità, Riccardo Bocca ha inviato una videolettera a Nello Musumeci. Il presidente della Regione Siciliana ha, con la sua Giunta, deciso il cambio ai vertici delle Asl e degli ospedali isolani. Un cambiamento che in molti speravano determinante e che, invece, è diventato l’ennesimo spunto per perplessità e conflitti.

I temi in primo piano

Tanti i temi trattati nella seconda stagione di Hashtag24, in onda dal 21 settembre scorso. Tra questi, l'emergenza alcolismo tra i giovanissimi, le aggressioni che quotidianamente subiscono i medici e gli infermieri addetti al pronto soccorso, gli haters online, la riforma della legittima difesa, il tema della caccia, le città del futuro e l'evoluzione tecnologica.