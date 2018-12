Sushi all you can eat: i rischi per la salute del pesce low cost

I ristoranti asiatici a prezzi bassi sono in aumento in tutta Italia. Solo a Milano ce ne sono centinaia per le strade del centro. Tonia Cartolano ha visitato alcuni locali "all you can eat" in compagnia di uno chef giapponese, per capire che cosa viene offerto ai clienti. Basta poco più di una decina di euro a persona per mangiare a volontà. Con un solo limite: il proprio stomaco.

Che cosa mangiamo in un all you can eat

Nella maggior parte dei casi il sushi - che da tradizione giapponese dovrebbe essere preparato con pesce pescato (non allevato) e fresco - è in realtà scongelato, senza essere “abbattuto” in modo da uccidere i parassiti. Gli chef di questi "ristoranti giapponesi" solo raramente vengono davvero dal Giappone e, spesso, il pesce servito sui tavoli non corrisponde alla specie scritta sul menù e ordinata dai clienti. Lo confermano anche i commercianti del mercato ittico di Milano. "Per il prodotto crudo venduto a pezzi piccoli la sostituzione è più facile", spiega il responsabile del mercato milanese, Renato Malandra. Con tanti rischi per la salute, perché "talvolta capita che vengano commercializzati anche pesci tossici".