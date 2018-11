L'Invalsi non entrerà nelle prove dell'esame di maturità (COME CAMBIA) e il voto conseguito non farà media con il voto dell'esame di Stato. Lo ha assicurato il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti che, in un'intervista all'Adnkronos, ha precisato: "Su alternanza scuola-lavoro e Invalsi abbiamo fatto una scelta precisa: con il Milleproroghe abbiamo stabilito che quest'anno non saranno criterio di accesso all'esame. Avrebbero pesato troppo”, ha spiegato Bussetti.

“L’alternanza scuola-lavoro farà parte del colloquio”

“L'esame serve a misurare la preparazione raggiunta alla fine di un percorso di studi”, ha continuato il ministro. “L'ammissione non può essere pregiudicata in base alla partecipazione all'alternanza o alle prove Invalsi. L'alternanza non perderà comunque valore, sarà parte del colloquio". Ma i risultati delle prove Invalsi faranno media con il voto di maturità? "No, assolutamente", conclude.